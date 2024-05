Leclerc plaatst vraagtekens bij 'trucje' Red Bull en McLaren

Charles Leclerc liet afgelopen weekend de Tifosi in Imola juichen door als derde over de finish te komen. De Monegask reed een redelijk onzichtbare race. Leclerc was tevreden met zijn racepace, maar hij schrok wel omdat hij zag dat Red Bull en McLaren een trucje gebruikten.

Leclerc begon vol goede moed aan de race op het klassieke circuit van Imola. De Monegaskische Ferrari-coureur startte op de tweede startrij, en hij opende de aanval. Hij kon echter niet meekomen met Max Verstappen en Lando Norris. Terwijl de wereld in de slotfase keek naar het duel tussen Verstappen en Norris, reed Leclerc rustig zijn rondjes om de derde plaats, en dus een podiumplek, veilig te stellen.

Na afloop van de Grand Prix was Leclerc dan ook een tevreden man. De Monegask verbaasde zich wel over iets wat Red Bull en McLaren deden. Zonder echt in detail te treden, sprak hij zich hierover uit bij Sky Sports: "Ik denk dat onze racepace zeer sterk is. Ik ben nu optimistischer dan na de kwalificatie, want dat is waar we in zo'n weekend tekort in komen. We verloren alles op de rechte stukken en zowel Red Bull als McLaren doen iets raars met de energie. Daar gaan we naar kijken. Zodra we dat hebben opgelost, hebben we een goede kans om de hoogste trede van het podium weer te betreden."