Leclerc ontvangt reprimande na beuk aan Norris

Charles Leclerc heeft geen zware straf ontvangen voor zijn opvallende incident met Lando Norris in de derde vrije training in Spanje. De stewards hebben besloten om de Monegaskische Ferrari-coureur slechts een reprimande te geven voor het bijzondere moment.

Aan het einde van de derde vrije training in Spanje ontstond er een bizarre situatie. Het werd druk op de baan, en dat zorgde voor meerdere incidenten. Lando Norris reed bijna tegen Carlos Sainz aan, waarna Leclerc wel tegen Norris aan. De stewards beoordeelden dat Leclerc geen gevaarlijke actie had uitgehaald, maar dat hij niet goed in z'n spiegels had gekeken. Daarom gaven ze hem een reprimande.