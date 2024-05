Leclerc positief en opent jacht op Verstappen

Charles Leclerc start de sprintrace van vandaag vanaf een kansrijke positie. Hij kwalificeerde zich als tweede, en hij wil gaan vlammen in Miami. Ook voor de Grand Prix van morgen heeft hij slechts één doel voor ogen, en dat is winnen. Hij weet echter niet hoe goed zijn racepace is.

Leclerc miste op vrijdag vrijwel de gehele eerste vrije training. De Monegaskische Ferrari-coureur spinde al na een paar minuten en hij kon zijn auto niet meer in de juiste richting krijgen. In de kwalificatie ging het echter veel beter en wist hij de tweede tijd neer te zetten. Hij was net iets langzamer dan Max Verstappen, en dat geeft de burger moed. Ze hopen bij Ferrari dan ook op een goed resultaat.

Leclerc hoopt goed voor de dag te komen in de sprintrace, maar men focust zich toch vooral op de Grand Prix van zondag. De Monegask wordt door F1 TV gevraagd wat zijn doel voor zondag is en zijn antwoord is nogal duidelijk: "Een eerste plaats. Ik heb één ronde gereden in de eerste vrije training, ik heb dus geen idee wat onze snelheid zal zijn in de race. Ik hoop echt dat we een goede sprintrace kunnen rijden en dat we een goed racetempo hebben om de hoop te hebben om op zondag te kunnen winnen."