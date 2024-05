Leclerc niet betrokken bij engineerswissel: "Hoorde het na Miami"

Charles Leclerc rijdt vanaf dit weekend met een nieuwe race-engineer. Het team van Ferrari maakte vorige week bekend dat Xavi Marcos Padros wordt vervangen door Bryan Bozzi. Volgens Leclerc heeft Ferrari deze keuze gemaakt en was hij hier zelf niet bij betrokken.

Leclerc werkte al sinds 2019 samen met Marcos Padros. De twee vormden een bekende combinatie in de sport. De communicatie verliep niet altijd even goed, en dat zorgde online voor de nodige hilariteit. Vooral de welbekende kreet 'we are checking' ging regelmatig het internet over. Ze behaalden samen ook de nodige successen, maar Ferrari heeft dus toch voor een personele verandering gekozen.

Soepel

In Imola reageert Leclerc voor het eerst op de situatie rondom zijn engineers. Hij wil er niet al te veel over kwijt in gesprek met de internationale media: "Het zit natuurlijk heel dicht bij elkaar vooraan het veld, en alles maakt een verschil. De beslissing is echter tussen Xavi en het team genomen. Ze hadden blijkbare andere plannen in hun hoofd en dat is me na Miami verteld. Maar Bryan is iemand met wie ik al sinds mijn komst naar Ferrari samenwerk. Het is dus niet alsof ik op nu begin en dat het een complete omschakeling wordt. Het is tot nu toe supersoepel verlopen en ik weet zeker dat het op die manier zal doorgaan."

Communicatie

Leclerc en Marcos Padros zorgden vaak voor de nodige hilariteit en verwarring over de boordradio. Volgens Leclerc is het echter niet zo dat de communicatie een probleem was: "De communicatie is altijd al een groot punt geweest sinds de samenwerking met Xavi, maar we proberen altijd zoveel mogelijk te communiceren en dit is de manier waarop ik werk om te proberen tot het beste totaalplaatje te komen."