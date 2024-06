Leclerc verwacht Red Bull-dominantie in Spanje

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware raceweekenden achter de rug. De Oostenrijkse renstal moest vol de strijd aangaan met de concurrentie, en ze leunden om de stuurmanskunsten van Max Verstappen. Charles Leclerc gaat ervan uit dat Red Bull gewoon weer zal domineren in Barcelona.

In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat Red Bull de nodige problemen had. Max Verstappen en Sergio Perez ondervonden veel problemen bij het aanvallen van de kerbstones en het rijden over hobbels. Ze zagen de concurrentie van McLaren en Ferrari naderen, en ze werden verslagen in Miami en Monaco. In Canada kwam Verstappen echter weer als winnaar over de streep, hij hield het hoofd koel in lastige omstandigheden.

In de afgelopen races werd in ieder geval duidelijk dat de voorsprong van Red Bull is verdwenen. Ferrari-coureur Charles Leclerc ziet dit echter anders. Hij verwacht dat Red Bull gewoon weer de snelste zal zijn in de aankomende races op de circuits van Barcelona, Spielberg en Silverstone. In gesprek met Motorsport.com is Leclerc duidelijk: "De sterke punten van Red Bull zullen denk ik in Barcelona beter zichtbaar zijn. Maar we gaan het zien. Daarachter zal het in ieder geval wel heel erg dicht bij elkaar gaan zitten."