Leclerc gefrustreerd: "We snappen het niet!"

De kwalificatie in Canada was er eentje met grote winnaars en grote verliezers. Het team van Ferrari behoort tot die laatste categorie. Tot ieders verrassing vielen Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei af in Q2. Leclerc stelde na afloop dat ze gewoon te langzaam waren.

Ferrari gold voorafgaand het Canadese raceweekend als één van de favorieten voor de zege. Winnen wordt nu lastig, want Leclerc en Sainz starten de race vanaf de elfde en de twaalfde plaats. Ze konden de concurrentie van Mercedes, McLaren en Red Bull Racing simpelweg niet bijhouden. De frustratie was na afloop duidelijk zichtbaar bij beide coureurs en bij de rest van het team.

Ferrari gokte verkeerd met de banden, maar dat was niet het enige wat niet naar wens ging. Na afloop was Leclerc nogal duidelijk toen hij zich uitsprak voor de camera van Sky Sports: "Ik denk dat het grootste probleem was dat we zo langzaam waren. Elke keer als de baan droog was, zijn we nergens dit weekend." Een oplossing heeft Leclerc nog niet: "We snappen het nog niet. We moeten er wel naar gaan kijken, want sinds de derde vrije training zijn we helemaal nergens. De auto voelt slecht aan. Hij voelt gewoon slecht aan. Er is absoluut geen grip."