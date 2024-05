Vasseur ziet last van schouders Leclerc vallen

Charles Leclerc won afgelopen weekend zijn thuisrace in Monaco. De Ferrari-coureur liet het hele weekend een geweldige snelheid zien, en hij maakte vrijwel geen fout. Volgens Frédéric Vasseur is er een last van Leclercs schouders gevallen in Monaco.

Leclerc had in de afgelopen jaren ook de kans om te winnen in zijn thuisland. Het ging echter elke keer mis. Crashes, problemen, spanning en mislukte strategieën gooiden roet in het eten. Afgelopen weekend vielen alle puzzelstukjes op hun plek, en wist Leclerc de gehele race te leiden. Ondanks de druk van Oscar Piastri wist Leclerc zijn hoofd koel te houden en won hij in Monaco zijn eerste race van het seizoen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is enorm trots op zijn coureur. Hij ziet dat er een last van Leclercs schouders is gevallen. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 stelt Vasseur dat hij niets heeft gedaan om Leclerc gefocust te houden: "Nee, vorig jaar was hij denk ik een beetje nerveus. Aan het begin van het weekend stond hij toen onder druk. Dit jaar was hij vanaf het begin heel relaxed. Vanaf het eerste ronde in VT1 deed hij het al fantastisch, hij was echt aan het vliegen. Zelfs toen we in Q1 een probleem hadden met een plastic tasje aan zijn voorvleugel, bleef hij kalm. We hadden kunnen afvallen in Q1."