Leclerc enorm teleurgesteld: "Geen idee wat er gebeurde"

De Sprint Kwalificatie in Oostenrijk kende een redelijk vreemd einde. Charles Leclerc viel stil aan het einde van de pitlane, en hij had vervolgens te weinig tijd om een rondetijd neer te zetten. De Monegask baalde als een stekker en hij stelt dat hij geen flauw idee heeft wat er mis ging.

Leclerc leek een outsider te zijn voor de sprintpole op de Red Bull Ring in Spielberg. In het derde gedeelte van de Sprint Kwalificatie wachtten de teams zeer lang met het naar buiten sturen van de coureurs. Ook Ferrari deed dat, en Charles Leclerc reed ongeveer achteraan het rijtje. Aan het einde van de pitlane viel Leclerc echter ineens stil, en volgens het team ging het om een probleempje met de anti-stall.

Hierdoor kon Leclerc niet tijdig de finishlijn passeren om een rondetijd te noteren, en dit leverde hem de tiende startplaats op. Hij was enorm teleurgesteld en die gevoelens deelde hij met Sky Sports: "Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik stond in de pitlane en toen kreeg ik de anti-stall en toen ging alles ineens uit. Het team zei dat we hier later over gaan praten, dus ik weet het niet. We waren niet super sterk, maar we hadden het zeker beter gedaan dan P10. Ik baal hiervan, maar ik ga mijn best doen om naar voren te komen in de sprintrace."