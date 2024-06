Leclerc omschrijft Verstappen: "Agressief"

Charles Leclerc is bezig aan een goed seizoen in de Formule 1. Hij gaat de strijd aan met andere toppers zoals regerend wereldkampioen Max Verstappen. Volgend jaar krijgt Leclerc bij Ferrari een andere topper als teamgenoot in de persoon van Lewis Hamilton. De Monegask weet precies hoe hij beide coureurs moet omschrijven.

Al sinds zijn jeugd gaat Leclerc de strijd aan met Verstappen. De twee kennen elkaar zeer goed, en daar maken ze ook geen geheim van. In de afgelopen races werd duidelijk dat Red Bull iets minder sterk is, en dat betekent dat Ferrari iets dichterbij is gekomen. De verschillen aan de top zijn klein, en Leclerc mag zich weer melden in de grote duels. Volgend jaar krijgt hij ook een zwaar intern duel, met Lewis Hamilton als zijn teamgenoot.

Leclerc weet precies op welk punt Verstappen en Hamilton van elkaar verschillen. In een interview met de Italiaanse krant La Stampa krijgt Leclerc de vraag om Hamilton en Verstappen te omschrijven: "Ze zijn allebei natuurlijk heel snel. Voor Lewis zou ik berekend toevoegen. Vooral vanwege de manier waarop hij beweegt, hoe hij de auto neerzet als hij verdedigt of aanvalt, je begrijpt alle ervaring en gedachten erachter." Voor Verstappen kiest Leclerc een andere omschrijving: "Agressief. Hij is meer het type dat ervoor gaat als er ruimte is."