Leclerc wijst naar Ferrari: "Dat kun je niet als coureur"

Het team van Ferrari heeft in de afgelopen raceweekenden een aantal grote stappen gezet. Ze konden meestrijden met Red Bull, al ging niet alles even goed in Canada. Charles Leclerc is trots, maar hij stelt dat deze stappen vooral worden gezet door het team en niet door de coureur.

Vorige maand liet Ferrari zien wat ze in hun mars hebben. Ze konden echt meestrijden met Red Bull, en samen met McLaren wisten ze het gat te dichten. Toch loopt niet alles op rolletjes, want in Canada zakte Ferrari volledig door het ijs. Desalniettemin ziet men bij Ferrari genoeg positieve signalen. In de aankomende triple header wil de Italiaanse renstal echt gaan vlammen en de aanval gaan openen.

Charles Leclerc is trots op zijn team, maar hij vindt niet dat hij hiervoor complimenten moet ontvangen. Hij is wel van mening dat hij elk jaar beter wordt als coureur, maar in gesprek met de internationale media wijst hij voor de huidige opmars naar de hardwerkende mannen en vrouwen van Ferrari: "Ik denk dat je als coureur van het seizoen tot seizoen altijd beter wordt. Als je echter kijkt naar de stap die wij hebben gezet, dan is dat veel meer te danken aan het team en aan onze auto, want als coureur kun je zo'n stap simpelweg niet zetten."