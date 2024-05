Leclerc laat Tifosi juichen: "Ben alleen blij als ik win"

Charles Leclerc liet de Tifosi juichen in Imola. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een redelijk onzichtbare race, maar hij wist wel als derde over de streep te komen. Leclerc bedankte de fans, maar hij gaf wel eerlijk toe dat hij op een beter resultaat had gehoopt.

Leclerc begon de race op de tweede startrij, maar hij kreeg het niet voor elkaar om aan te haken bij de wagens van Max Verstappen en Lando Norris. Hij hield Norris wel in zicht, maar meer was het ook niet. Terwijl Norris de strijd aan ging met Verstappen, reed Leclerc rond in het welbekende niemandsland. Eindelijk stond er weer een Ferrari-coureur op het podium in Imola, maar Leclerc haalde zijn schouders op.

Leclerc barst van de ambities, en hij wil natuurlijk beter voor de dag komen. De Monegask bedankte de fans in het Italiaans, en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst Vicky Piria: "Ik ben alleen blij als ik win. We waren best snel aan het begin van de stint op de harde banden. Ik probeerde Lando onder druk te zetten, maar toen waren ze ineens heel erg snel. Over het algemeen was de racepace heel erg sterk. We kwamen in de kwalificatie de nodige snelheid te kort. We verloren veel tijd op het eerste rechte stuk. Tijdens de rest van de ronde waren we snel, dus ik kijk uit naar de rest van het seizoen."