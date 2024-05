Sainz blij voor Leclerc: "Hij heeft het geweldig gedaan"

Carlos Sainz maakte de top drie compleet in de kwalificatie in Monaco. Hij reed een goede sessie, maar hij zal zich nog wel moeten melden bij de stewards voor impeding. Na afloop van de kwalificatie was Sainz vooral blij voor zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Sainz wilde vandaag echt mee gaan doen om de topposities. De Spanjaard liet niets aan het toeval over, maar de derde plaats was het hoogst haalbare resultaat. Mogelijk verliest hij nog een paar plaatsjes, want hij zal zich straks bij de stewards moeten gaan melden. Hij had een momentje met Alexander Albon aan het begin van de kwalificatie, en daar gaan de stewards nog eventjes naar kijken.

Na afloop van de kwalificatie applaudisseerde Sainz vooral voor zijn teamgenoot en polesitter Charles Leclerc. Na afloop sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Loïc Duval: "Dit was een verbetering voor mij. Ik heb het al het hele weekend lastig met vertrouwen en het gevoel met de auto, over het algemeen is het een stap voorwaarts en dat is de derde plaats ook. Ik ben niet helemaal tevreden, want ik wens dat ik had kunnen vechten voor de pole position, maar de waarheid is dat Charles het geweldig heeft gedaan. De auto is al het hele weekend geweldig, en hij haalde er het meeste uit. Ik ben blij voor hem."