Stroll en Leclerc rijden expres tegen concurrentie aan en moeten zich melden bij FIA-stewards

De derde vrije training kende een curieus einde. Meerdere coureurs reden tegen elkaar aan, en dat zorgde voor de nodige verbazing en opgetrokken wenkbrauwen. De stewards krijgen het druk, want ze gaan al deze incidenten onderzoek voordat de kwalificatie van start gaat.

De stewards gaan twee opvallende momenten onderzoeken. Ze gaan ten eerste even kijken naar een moment tussen Lance Stroll en Lewis Hamilton. De Brit zag de Canadees niet, bood zijn excuses aan en daarna reden ze tegen elkaar aan. Het oogde zelfs als opzet, en Stroll was niet blij. In de slotfase van de training ging het bijna mis toen Lando Norris bijna tegen Carlos Sainz aanreed. Enkele seconden later reed Charles Leclerc wel tegen Norris aan. Het oogde kolderiek en het levert veel onderzoeken op.