Ferrari zit vol vragen door tegenvallende progressie

Ferrari nam in Barcelona een pakket aan updates mee. Het bracht de Scuderia toen niet meteen het gewenste effect. De Italianen besloten op de vrijdag in Silverstone met hun coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc de wagens apart te configuren, een met de nieuwe updates en de andere bolide voor de updates van Spanje. Leclerc reed rond in de specificatie en Sains dus met de oude versie van de SF-24.

''We hebben vandaag veel tests gedaan en zullen alle verzamelde gegevens analyseren om vergelijkingen te maken en als team stappen voorwaarts te zetten. Voorlopig zijn we nog niet helemaal tevreden en zullen we er alles aan doen om eventuele problemen snel op te lossen, zodat we morgen een goede kwalificatie kunnen hebben'', zei Leclerc onder andere over vrijdag op de eigen website.

Charles en Carlos begonnen de late ochtendsessie op harde banden. Sainz zette een tijd neer van 1.27.925, goed genoeg voor de negende plaats. Vervolgens stapten ze allebei over op mediums en hoewel de Spanjaard zich niet verbeterde, zette Leclerc zijn beste tijd neer van 1.27.903. Er was dus weinig verschil op te merken tussen de twee auto's.In de tweede vrije trainin zat er ook weinig tijd tussen beiden.

De Monegask klokte een 1.27.150, terwijl Carlos een ronde reed in 1.27.249.