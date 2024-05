Leclerc haalt zijn schouders op: "Kwamen pace tekort"

Charles Leclerc begon de dag in Miami met veel zelfvertrouwen. Hij was van mening dat hij Max Verstappen kon aanvallen, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de derde plaats. Na afloop stelde hij dat zijn team Ferrari een beetje snelheid te kort kwam.

Leclerc viel een paar posities terug bij de start. De Monegask zag de Red Bull van Sergio Perez de uitloopzone inschieten, en hij wist nog net een ongeval te voorkomen. Leclerc vocht daarna meerdere duels uit, maar hij kwam elke keer niet als winnaar uit de bus. De Monegask mocht wel naar het podium, en daar was hij ook helemaal tevreden mee. Hij wist hiermee de schade enigszins te beperken.

Na afloop van de race deelde Leclerc de felicitaties uit aan kersvers racewinnaar Lando Norris. Daarna meldde de Monegask zich bij interviewer van dienst om zijn race te bespreken: "Het was heel erg tricky bij de start. Checo zat aan mijn binnenkant. Ik had geen goede start, ik had direct wheelspin. Ik zag Checo rechts van me rijden, maar hij verremde zich. Ik dacht dat we allemaal zouden crashen, maar we kwamen toch de eerste bocht door. Toen moesten we ons echt op onszelf gaan focussen. Maar goed, we kwamen vandaag pace tekort."