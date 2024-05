Emotionele Leclerc denkt aan zijn vader: "Dit was onze droom"

Het is Charles Leclerc eindelijk gelukt. Hij heeft eindelijk gewonnen in de straten van zijn geboorteland Monaco. De Ferrari-coureur reed een foutloze race waarin hij alles goed deed. Leclerc was enorm trots op zichzelf, en na afloop dacht de emotionele coureur aan zijn vader.

Leclerc en Monaco, het was jarenlang een ongelukkige combinatie. Mislukte strategieën, crashes, foutjes en botte pech gooiden in de voorgaande jaren roet in het eten. Nu ging alles wel goed, en wist Leclerc bij zowel de start als de herstart de leiding te behouden. Hij hield het hoofd koel, terwijl Oscar Piastri voor een aantal rondjes toch echt vlak achter hem reed. De Monegask sloeg alle aanvallen af, en hij won eindelijk in Monaco.

Na afloop schreeuwde hij van vreugde over de boordradio. Hij knuffelde zijn team, en hij moest eventjes een paar tranen doorslikken. Leclerc sprak zich uit bij interviewer van dienst Jenson Button: "Ik kan dit gevoel met geen woorden beschrijven. Het was zo'n moeilijke race. Dit betekent natuurlijk heel erg veel voor mij. Deze race heeft ervoor gezorgd dat ik droomde van racen in de Formule 1. Vijftien rondjes voor het einde begin je te hopen dat er niets gebeurt, en dan komen de emoties. Mijn vader heeft er alles aangedaan om dit te bereiken, het was een droom van ons om hier te winnen dus het is ongelooflijk."