Leclerc gaat Olympische vlam dragen in Monaco

Charles Leclerc beleeft een bijzondere periode. De Ferrari-coureur wist vorige maand zijn thuisrace in Monaco te winnen, en nu mag hij nog een eervolle ronde door zijn thuisland gaan lopen. Leclerc is namelijk aangewezen als fakkeldrager van de Olympische vlam.

Volgende maand gaan in de Franse hoofdstad Parijs de Olympische Spelen van start. De Olympische vlam is momenteel bezig met de traditionele tocht over de wereld. Morgen doet de estafette ook Monaco aan, en de Monegaskische overheid heeft bekend gemaakt wie de vlam zullen dragen. Leclerc zal voor het standbeeld van Juan Manuel Fangio de vlam ontvangen. Hij zal als fakkeldrager een stukje lopen, hij zal de vlam vervolgens overdragen aan skiër Alexandra Coletti. In Monaco lopen verder tafeltennisser Xiaoxin Yang en bobsleeër Rudy Rinaldi met de vlam. Laatstgenoemde zal de vlam overdragen aan het Prinselijk paar.