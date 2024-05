Strijdlustige Leclerc nog niet helemaal tevreden in Monaco

Charles Leclerc kende vandaag een positieve dag in de straten van zijn thuisland Monaco. Hij oogde sterk in de vrije trainingen, en in VT2 noteerde hij zelfs de snelste tijd. Toch is de Monegaskische Ferrari-coureur nog niet helemaal tevreden na de eerste trainingen.

Leclerc heeft een sterke dag achter de rug. Hij maakte geen fout, kon al zijn rondjes afwerken en hij eindigde de dag aan de top van de tijdenlijsten. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat Leclerc de favoriet is voor de rest van het weekend. Het gat met de concurrentie was echter niet zo groot, en Leclerc weet dat de teams van Red Bull Racing, McLaren en misschien zelfs Mercedes in de mix zitten.

Na afloop van de tweede vrije training was Leclerc een blije man. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde echter niet te vroeg juichen, en dat deed hij ook niet in gesprek met F1 TV: "Op de mediums waren we echt heel erg sterk vandaag, en op de zachte banden worstelden we wat meer om een goede ronde aan elkaar te kunnen knopen. Ik voel me wel goed in de auto, en het is belangrijk om dat momentum te behouden in de derde training van morgen. Misschien heb ik wel wat meer risico's genomen dan anderen. Het was in ieder geval een positieve eerste dag."