“ Leclerc krijgt nieuwe race-engineer vanaf Imola”

Het team van Ferrari heeft een ingrijpende verandering aangekondigd aan de teamstructuur. De Italiaanse renstal heeft een grote verandering doorgevoerd aan de kant van Charles Leclerc. De Monegask heeft namelijk vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna een nieuwe race-engineer.

Leclerc werkte jarenlang samen met Xavi Marcos Padros. De Spaanse engineer groeide met zijn stemgeluid uit tot een soort ster op sociale media. Ferrari maakte op donderdagavond echter bekend dat Marcos vanaf 13 mei een andere functie gaat vervullen binnen het team. Dat betekent dus ook dat hij stopt als race-engineer van Leclerc. Vanaf het raceweekend op het circuit van Imola zal Leclerc gaan samenwerken met zijn nieuwe race-engineer Bryan Bozzi. Hij werkt al tien jaar voor Ferrari als Performance Engineer.

