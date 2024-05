Leclerc stelt dat concurrentie bezig was met sandbaggen

Het team van Ferrari reisde met een goed gevoel af naar Imola. De Italiaanse renstal rijdt dit weekend met een groot aantal nieuwe onderdelen op de auto, maar ze werden de kwalificatie wel verslagen door Max Verstappen en de McLarens. Volgens Charles Leclerc was de concurrentie aan het sandbaggen.

Ferrari is goed aan het seizoen begonnen, en ze kunnen vechten met de auto's om hun heen. Red Bull Racing heeft nog een kleine voorsprong, en in Imola leek het erop dat de Oostenrijkse renstal volledig uit vorm was. In de kwalificatie liet Max Verstappen zien dat men altijd rekening met hem moet houden. Hij pakte de pole position, en daar was hij na afloop enorm tevreden mee.

Charles Leclerc start de race van vandaag vanaf de tweede startrij, en hij hoopt op een goed resultaat. De Monegaskische Ferrari-coureur laat aan de internationale media weten dat hij wat vraagtekens wil plaatsen bij de concurrentie: "Er zijn natuurlijk geen twijfels over het brandstofniveau in de kwalificatie. We staan gewoon iets verder weg dan we dachten, maar ik denk dat de concurrentie gisteren met meer brandstof reed, of ze reden rond met een andere motorstand. Eigenlijk waren ze wel wat meer aan het sandbaggen."