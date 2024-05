Leclerc vertrouwt op sterk resultaat in thuisland Monaco

Charles Leclerc staat aan de vooravond van een speciaal raceweekend. De Ferrari-coureur gaat in Monaco zijn thuisrace rijden, en dat is voor hem altijd speciaal. Leclerc barst van het zelfvertrouwen, en hij denkt dat Ferrari sterk zal zijn op het krappe stratencircuit.

Leclerc is aardig aan het nieuwe seizoen begonnen. De Monegask scoorde meerdere podiumplekken, en hij lijkt zich aardig op zijn gemak te voelen in zijn Ferrari-bolide. Leclerc kwam afgelopen weekend in Imola als derde over de streep, en in Monaco wil hij iets soortgelijks presteren. Hij wil laten zien wat hij in zijn mars heeft, want in de voorgaande jaren ging het voor Leclerc elke keer mis in zijn eigen land.

Belangrijk

Leclerc barst nu van het vertrouwen. De Monegask wil goed presteren voor de ogen van zijn landgenoten, en aan Sky Sports laat hij weten dat hij hierin gelooft: "Monaco is zo'n specifiek circuit, dat we hier eigenlijk met een leeg velletje papier beginnen. De vrije trainingen zijn super, super belangrijk om de pace stuk voor stuk op te bouwen. Ik vertrouw erop dat we sterk zullen zijn."

Niet succesvol

Leclerc kent de straten van Monaco als geen ander. Waar hij nu racet, reed hij vroeger met de schoolbus. In de voorgaande edities wist Leclerc niet te schitteren, maar nu verwacht hij iets anders: "Monaco is speciaal voor mij. Het klopt dat het tot nu toe niet mijn meest succesvolle race is geweest. Maar, de pace is er altijd geweest en dat geeft me het vertrouwen dat dit ook dit jaar weer het geval zal zijn."