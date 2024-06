Verstappen wijst toekomstige kampioenen aan

Max Verstappen gaat momenteel met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlander kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken. Verstappen denkt dat er genoeg andere coureurs aanwezig zijn die ook wereldkampioen kunnen worden.

Verstappen is al een aantal jaar de alleenheerser in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur wordt gezien als een uniek talent, maar in de afgelopen weken moest hij wel echt strijden om de zeges. Red Bull heeft hun voorsprong ingeleverd, en de teams van Ferrari, McLaren en ook Mercedes lijken dichterbij te zijn gekomen. Dicht zorgt voor meer spanning op de baan, maar Verstappens titelkansen komen vooralsnog niet in gevaar.

Verstappen is echter wel onder de indruk van zijn concurrenten. Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij veel respect heeft voor hen. In een interview met het Spaanse DAZN krijgt Verstappen de vraag op wie hij een etentje zou durven te wedden als het gaat om een toekomstige wereldtitel: "Ik denk dat je dan wel op meerdere coureurs kan inzetten. Mag ik er maar één kiezen? Slechts eentje, dan kies ik voor Charles. Maar ik zou er heel veel kunnen kiezen." Als Verstappen de vraag krijgt om nog een naam te zoeken, is hij duidelijk: "Lando."