Ferrari moest last minute motor van Leclerc vervangen

Charles Leclerc start zijn thuisrace vandaag vanaf de pole position. De Monegaskische Ferrari-coureur liet een ijzersterke indruk achter in de kwalificatie, maar het had zomaar anders kunnen lopen. Volgens Leclerc moest Ferrari op het allerlaatste moment zijn motor verwisselen.

Ferrari is zeer sterk in de straten van Monaco. Ze zijn sneller dan Red Bull Racing, en ze kunnen de strijd aangaan met de McLarens. Leclerc maakt al het hele weekend een zeer solide indruk, en in de kwalificatie wist hij zijn concurrenten naar huis te rijden. Hij was trots op zijn resultaat, maar hij weet dat hij vandaag weer voor een nieuwe uitdaging staat. Maar hij had wel genoten.

Adrenaline

Leclerc stond na afloop van de kwalificatie nog steeds te springen. De Monegask beleefde een gespannen sessie, zo vertelde hij na afloop aan Viaplay: "Het was een geweldige kwalificatie en de adrenaline is zo hoog op dit circuit. De muren staan hier heel erg dicht bij, het is mijn thuisrace en er is veel druk. Het is fijn dat je zo goed presteert in de tweede en derde vrije training, maar aan de andere kant heb je alles te verliezen. Iedereen kijkt naar je en denkt aan je, terwijl het ook nog eens de belangrijkste kwalificatie van het jaar is. Die druk voel je ook."

Motor wisselen

De druk op Leclercs schouders was heel erg groot, want Ferrari had vlak voor de kwalificatie een probleem ontdekt. De Monegask legt het uit: "We moesten op het laatste moment de motor wisselen en het was twijfelachtig of de monteurs het zouden redden. Ze hebben ongelooflijk werk verricht. Alles bij elkaar was het geen ideale voorbereiding op de kwalificatie, maar we hebben het maximale eruit gehaald. Dat was heel belangrijk."