Vasseur ligt niet wakker van ruziënde coureurs

Het team van Ferrari kende afgelopen weekend een teleurstellende race in Spanje. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc kregen het tot overmaat van ramp ook nog met elkaar aan de stok. Volgens teambaas Frédéric Vasseur is dit allemaal niet zo erg als het eruit ziet.

Ferrari kon in Spanje niet het tempo van Max Verstappen, de McLarens en de Mercedessen bijhouden. In de openingsfase van de race kwamen Sainz en Leclerc elkaar tegen op de baan. Ze raakten elkaar, en dat leverde de nodige irritatie op. Beide coureurs lieten hun team direct weten wat ze ervan vonden. Na afloop van de race stonden de twee te kissebissen in het parc fermé en wezen ze in gesprek met de media naar elkaar.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ligt niet wakker van deze verhitte discussies. De Franse teambaas is er zeer duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Buiten de auto hebben ze een goede relatie en is er wederzijds vertrouwen. Nu zijn ze aan het racen en dan kunnen er dit soort dingen gebeuren. Afgelopen jaar herstelden we ons ook en dat kwam ook door de data die we kregen van hun competitief en hun onderlinge strijd. Nu gebeurde er iets, maar dat is ook gewoon onderdeel van het spel."