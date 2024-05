Dag 2 in Monaco: Historische waarde

Gisteren werden op het circuit van Monaco de derde vrije training en de extreem belangrijke kwalificatie verreden. Iedereen verwachtte een historische sessie, maar uiteindelijk werd het historisch op een andere manier. Charles Leclerc mocht juichen, terwijl Max Verstappen zichzelf niet nog legendarischer kon maken.

Alle ogen waren op zaterdag gericht op Max Verstappen. Het was een soort déjà vu, want een week eerder beleefde Verstappen in Imola ook een rampzalige vrijdag. Het verhaal is bekend, want Verstappen greep een onverwachtse pole position in Emilia-Romagna. De Nederlander was zeker niet de favoriet voor de pole in Monaco, maar toch keek iedereen naar hem. Dit keer lukte het Verstappen niet om te toveren, zijn rode stier gedroeg zich als een onhandelbare kangoeroe.

Senna

Als Verstappen de pole had gepakt, had hij een record van Ayrton Senna verbroken. Het had Verstappens negende pole op rij kunnen zijn, iets wat nog nooit is voorgenomen. Het is dus ook niet voorgekomen. In de straten van Monaco schreef Senna geschiedenis, hij toverde er, hij creëerde zijn kunst op wielen. Op dat circuit had zijn record kunnen worden afgepakt, maar het lukte Verstappen niet.

Senna is overal, en dat is ook in Monaco het geval. Oscar Piastri staat vandaag op de tweede startplaats in een McLaren in de kleuren van Senna. De Australiër staat naast thuisrijder Charles Leclerc. De Ferrari-coureur werd al ver voor de start van het weekend gebombardeerd tot de favoriet. Het is een rol die niet bij hem past, want in het verleden ging het mis met hem in deze situaties. Nu was hij relaxter dan ook, en hij grapte zelfs met Piastri over een 'adoptie'.

Historische waarde

Wat vrij weinig mensen is opgevallen, is dat Leclerc een kwalificatie reed met historische waarde. Niet Verstappen, maar hij reed zichzelf de recordboeken in. Leclercs pole position was namelijk de 250ste pole position uit de geschiedenis van Ferrari. Het is een mijlpaal die nog nooit eerder is bereikt in de Formule 1, zelfs het oppermachtige Red Bull komt daarbij niet in de buurt. Terwijl Verstappen afdroop balde Leclerc zijn vuist, maar hij steekt hem nog niet in de lucht. Nu wil hij na de vloek van Monaco afkomen, als Leclerc vanmiddag wint, dan is er pas echt geschiedenis geschreven.