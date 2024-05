Trotse Leclerc wil niet te vroeg juichen: "Zege is het doel"

Charles Leclerc schitterde in de kwalificatie in Monaco. In de straten van zijn thuisland reed hij een geweldige sessie, en de pole position was zijn beloning. Hij was hier enorm blij mee, en hij hoopt dat hij zijn goede vorm voort kan zetten in de Grand Prix van morgen.

Leclerc werd voorafgaand het weekend al door iedereen aangewezen als de topfavoriet voor een goed resultaat. In de kwalificatie waren de verschillen enorm klein, en dat beloofde een spannende strijd. Leclerc klaagde over problemen met zijn pedalen, maar hij hield het hoofd goed koel. Hij reed een foutloze ronde, en dat resulteerde in een pole in de straten van het land waar hij is geboren.

Doel

Na afloop was Leclerc enorm trots op zichzelf. De Monegask zwaaide naar de aanwezige fans, gaf zijn monteurs een paar highfives, en hij sprak met interviewer van dienst Loïc Duval: "Het was goed. Het gevoel na je kwalificatierondje is hier enorm speciaal. Ik ben heel blij met mijn rondje. Het voelde heel erg goed aan. Maar ik heb van het verleden geleerd dat de kwalificatie niet alles is. Het helpt zeker, maar we moeten alles goed krijgen voor de race van morgen. In het verleden lukte dat niet, maar we bevinden ons nu in een sterkere positie en we hebben en sterker team. Ik weet zeker dat we morgen iets kunnen bereiken, en de zege is ons doel."

Sainz

Leclerc hoopt dat zijn teamgenoot Carlos Sainz hem kan gaan helpen in de Grand Prix van morgen. De Monegaskische Ferrari-coureur heeft een plannetje in zijn hoofd: "Ik heb een goede launch nodig, hopelijk heeft Carlos een goede start en kan hij mij volgen in bocht 1. Als we eerste en tweede rijden, dan kunnen we dat managen als team. Dat is het perfecte scenario, maar we gaan er alles aan doen om thuis te winnen."