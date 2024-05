Leclerc ziet Newey graag bij Ferrari: "Zou fantastisch zijn"

Eerder deze week maakte Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. De Britse topontwerper gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, maar Charles Leclerc zou het fantastisch vinden als Newey naar Ferrari komt.

Newey's vertrek kwam niet uit de lucht vallen. Vorige week meldden meerdere media al dat hij wilde vertrekken bij Red Bull Racing. De Britse topontwerper wordt al geruime tijd in verband gebracht met meerdere andere renstallen. Er waren veel geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari of Aston Martin. In de afgelopen dagen ging het echter veelvuldig over Ferrari, waar Newey volgend jaar een dream team kan gaan vormen met Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Leclerc zou het in ieder geval een hele eer vinden om samen te werken met Newey. De Monegaskische Ferrari-coureur wordt in Miami door de internationale media gevraagd of hij openstaat voor de komst van Newey: "Ik zou uiteraard zeer blij zijn. Adrian is iemand in de paddock waar je graag een keer meer zou willen werken. We hebben een geweldig team binnen Ferrari en in de laatste zeven tot acht maanden hebben we echt grote stappen gezet. Het zou fantastisch zou om Adrian aan het team toe te voegen."