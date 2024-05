Leclerc dankt vertrekkend engineer in emotioneel bericht

Charles Leclerc gaat vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna samenwerken met een nieuwe race-engineer. Ferrari maakte het nieuws gisteravond bekend, en dat betekent dat Leclerc afscheid neemt van Xavi Marcos Padros. Leclerc dankt hem in een emotioneel bericht.

Leclerc en Marcos Padros werkten jarenlang samen bij Ferrari. De Spaanse engineer groeide uit tot een soort icoon met zijn veelgebruikte zin 'we are checking'. Ferrari maakte op donderdagavond bekend dat Marcos zich gaat focussen op een andere functie binnen het bedrijf. Hij neemt dus afscheid van Leclerc, en vanaf het raceweekend op het circuit van Imola wordt hij vervangen door Bryan Bozzi.

Leclerc gaat Marcos missen, zo laat hij weten in een bericht op Instagram. De Monegaskische Ferrari-coureur deelt een emotionele boodschap: "We hebben jarenlang samengewerkt, we hebben samen mijn eerste pole gepakt, mijn eerste race gewonnen en mijn eerste jaar bij Ferrari meegemaakt. Je hebt altijd het beste uit me gehaald door mij hard te pushen, het maakte niet uit in welke situatie we ons bevonden. Bedankt voor alles en heel veel succes met je nieuwe avonturen in de nabije toekomst."