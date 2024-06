Leclerc denkt niet aan titel: "Red Bull nog steeds de beste"

Het lijkt erop dat de Formule 1-wereld in Canada zal worden getrakteerd op een spannend weekend. De verschillen tussen Red Bull Racing, Ferrari en McLaren lijken immers nog steeds klein te zijn. Charles Leclerc is optimistisch, maar hij durft zeker nog niet te dromen van de wereldtitel.

Max Verstappen en Red Bull Racing golden voorafgaand dit seizoen als de absolute favorieten voor de wereldtitel. Verstappen begon goed aan het seizoen met zeges in Bahrein, Jeddah, China en Japan. Vorige maand zakte de prestaties van Red Bull echter in. De problemen met de hobbels en de kerbstones werden steeds duidelijker en dat kostte ze de nodige performance. In Miami, Imola en Monaco wisten de teams van Ferrari en McLaren het gat te verkleinen.

Charles Leclerc won twee weken geleden zijn thuisrace in Monaco, en hij is over het algemeen bezig met een goed seizoen. Toch weigert hij te denken aan een eventuele titel, zo laat hij weten aan de BBC: "Ik denk nog niet aan het wereldkampioenschap. Maar het doel is zeker om in staat te zijn om races te winnen. Ik denk nog steeds dat Red Bull de overhand heeft op het gebied van performance. Wij hebben het geluk dat Imola, Monaco en waarschijnlijk ook dit circuit niet passen bij de kracht van hun auto. Ik denk dat we vanaf Barcelona meer een Red Bull gaan zien zoals we gewend zijn van begin dit jaar. Wij moeten elke kans pakken en misschien zorgen onze updates ervoor dat we voor ze eindigen."