Perez ontloopt straf na opvallend moment met Leclerc

Sergio Perez moest in Imola even vrezen voor een straf na afloop van de tweede vrije training. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest zich samen met Charles Leclerc melden voor een incident aan het einde van de sessie. De stewards besloten uiteindelijk geen straf uit te delen.

Perez en Leclerc leken een soort duel uit te vechten aan het einde van de tweede vrije training. De stewards keken naar het moment, en ze besloten te onderzoeken of Perez zijn Monegaskische Ferrari-collega had opgehouden. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat een straf hier niet nodig was. Uit het beslissingsdocument blijkt dat alle betrokkenen van mening waren dat dit geen straf verdiende, ook omdat het slechts om een training ging. Perez werd dus vrijgesproken van een mogelijke overtreding.