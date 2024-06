Leclerc baalt van Sainz: "Gaan we bespreken"

Het team van Ferrari kende een teleurstellende Spaanse Grand Prix. Ze konden niet meestrijden om de zege, en tot overmaat van ramp raakten Charles Leclerc en Carlos Sainz elkaar ook. Leclerc baalde en hij stelde dat er discussies gaan plaatsvinden na de race.

Leclerc en Sainz kwamen uiteindelijk als vijfde en zesde over de streep op het circuit nabij Barcelona. Leclercs achterstand op racewinnaar Max Verstappen bedroeg uiteindelijk 22 seconden. Dat was niet waarop men het had gehoopt, ook omdat Ferrari graag wil meestrijden om de zeges. Dat was nu niet mogelijk, en dat is een flinke tegenvaller voor de Italiaanse renstal. De touché tussen Leclerc en Sainz maakte het niet beter.

Na afloop waren beide heren daar nogal chagrijnig over. Leclerc wilde er geen grote zaak van maken, zo liet hij weten aan de Britten van Sky Sports: "Het is oké. We gaan hierover in gesprek. Ik weet zeker dat alles in orde komt. We hadden voorafgaand de race besproken dat dit het deel van de race zou zijn waar we de banden moesten managen. Carlos greep zijn kans om in te halen, en dat is jammer, want het zette ons op achterstand en we beschadigden mijn voorvleugel. De schade was klein, maar alles maakt een verschil. Als je ziet hoe dicht bij we kwamen aan het einde, dan is het jammer. Hij was gemotiveerd om iets spectaculairs te doen, maar ik was daar misschien niet de juiste persoon voor."