Leclerc wil niet denken aan een titelstrijd

De voorsprong van Red Bull Racing en Max Verstappen begint langzamerhand af te brokkelen. In de afgelopen weken kreeg Red Bull stevige concurrentie, en werden ze ook steeds vaker verslagen. Charles Leclerc stelt dat hij nu nog niet denkt aan het wereldkampioenschap.

Max Verstappen begon zeer sterk aan het huidige seizoen. Hij weest een groot aantal races te winnen en zijn voorsprong op zijn concurrenten was zeer groot. In de afgelopen weken vond er echter een ommekeer plaats, en kwamen vooral de teams van Ferrari en McLaren dichter bij. In Miami ging de zege naar Lando Norris en afgelopen weekend waren Ferrari en Charles Leclerc oppermachtig in de straten van Monaco.

Verstappen werd in Monaco slechts zesde en hierdoor kon Leclerc inlopen in het wereldkampioenschap. De Monegask weigert echter te denken aan het wereldkampioenschap, zo laat hij weten aan de internationale media: "Is het gat echt nog 31 punten? Ik dacht dat het ging om 23 punten! Ik werd wel al enthousiast, maar ik accepteer dit gewoon hoor! Ik denk voor nu nog helemaal niet aan het kampioenschap. Daar is het nog veel te vroeg voor. We moeten de werking van de updates uit Imola ook nog afwachten, maar als we alles blijven maximaliseren komen we er vanzelf."