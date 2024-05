Leclerc ziet kansen en wil Verstappen uitdagen

Charles Leclerc start de Grand Prix van Miami vandaag vanaf de tweede plaats. De Monegask kwam gisteren in de sprintrace ook op die positie over de streep. Leclerc verwachtte eerder al dat hij Verstappen kon gaan uitdagen, en die mening heeft hij nu nog steeds.

Leclerc maakte in de eerste vrije training een foutje, waardoor hij weinig meters kon maken. In de sprintkwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie kwam Leclerc wel goed voor de dag. Max Verstappen was in al die sessies beter, maar Leclerc ziet nog genoeg mogelijkheden. De Monegask heeft heel erg veel zelfvertrouwen, want hij denkt dat er nog genoeg kansen liggen in de Grand Prix van vandaag.

Leclerc denkt dat hij met een vergelijkbaar tempo als in de sprintrace en met een goede strategie, veel kan bereiken. Aan de internationale media legt Leclerc het uit: "In de sprintrace zaten we er iets dichterbij dan wat we normaal gesproken zien. Maar ik zei ook dat Max echt blij was met zijn auto in de sprintrace. Dus we moeten zien hoeveel vooruitgang hij boekt en dat hij zo gelukkiger is met de auto. Maar we hebben aan onze kant ook aan de finetuning gewerkt en we hebben er vertrouwen in dat we een stap hebben gezet."