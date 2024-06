Leclerc prijst consistente Verstappen: "Hij zal hier sterk zijn"

Meerdere teams hebben in de afgelopen races het gat met Red Bull Racing verkleind. Ook Ferrari heeft grote stappen gezet, enkele weken geleden wonnen ze met Charles Leclerc in Monaco. De Monegask denkt niet dat Max Verstappen hiervan is geschrokken, hij wijst naar zijn consistentie.

Verstappen heeft het in de afgelopen raceweekenden veel lastiger gekregen. De Nederlandse regerend wereldkampioen zag dat de concurrentie van Ferrari, McLaren en zelfs Mercedes dichter bij wisten te komen. Verstappen hield het hoofd koel, en ondanks de problemen bij Red Bull wist hij 'gewoon' te winnen in Canada. Hij hoopt dit weekend op een goed resultaat in Spanje, en dat weten ze bij de concurrentie ook.

Consistent

Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc weet dat hij het zwaar zal krijgen in de strijd met Verstappen. De Monegask is zeer realistisch als hij zich in Spanje uitspreekt tegenover de internationale media: "Ik denk dat Max heel erg consistent is geweest in de prestaties die hij dit seizoen heeft laten zien, het maakt niet uit of hij de jager of de prooi was. Ik denk niet dat dat heel erg zal veranderen in de manier waarop hij het weekend benadert. Ik denk dat hij hier net zo sterk zal zijn."

Red Bull

Leclerc weet dat het lastiger gaat worden om Verstappen onder druk te zetten. De Monegask denkt dat het slimmer is om zich meer te focussen op Red Bull als team: "Als team sta je meer onder druk, zeker als de teams dicht genoeg bij elkaar staan. Dan kunnen we ze in een lastige situatie brengen met de strategie en kunnen we ze pushen om meer fouten te maken, omdat ze meer druk voelen, maar gewoon omdat we twee auto's in de buurt hebben. Je kunt dan spelletjes met de strategie spelen."