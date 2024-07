Hill voorspelt spannende Ferrari-strijd in 2025

Lewis Hamilton pakte afgelopen weekend zijn eerste podiumplek van het seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is bezig aan zijn laatste maanden bij Mercedes, en hij is volgend jaar de teamgenoot van Charles Leclerc. Damon Hill verwacht een spannende interne strijd in 2025.

Hamilton stapt na dit jaar over naar het team van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wordt de Brit de teamgenoot van de hoog aangeschreven Charles Leclerc. De Monegask is momenteel bezig met een aardig seizoen, en hij wist vorige maand zijn thuisrace te winnen. In de afgelopen weken ging het echter steeds iets minder met Ferrari, en Mercedes lijkt momenteel zelfs iets sneller te zijn.

Interessant

Veel kenners kijken uit naar de aanstaande samenwerking tussen Hamilton en Leclerc. De twee coureurs spreken elkaar al regelmatig, en de verwachtingen zijn hoog. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill deelt zijn verwachtingen bij Sky Sports: "Als je jong bent, dan ben je oogverblindend snel en kun je vertrouwen op bliksemsnelle reflexen. Maar je beschikt niet over de ervaring en het nodige zelfvertrouwen. Leclerc heeft niet de titels die Hamilton heeft. Lewis heeft ook veel goede kwaliteiten. In de race weet hij altijd net dat beetje extra te vinden. Hij wordt hoe dan ook een interessant experiment! Het zal allemaal op Leclercs terrein gebeuren. Straks krijgt hij ineens gezelschap van een van de grootste namen in de sport."

Verschil

Hill denkt te weten op wel punt Hamilton het verschil kan gaan maken. De Britse analist wijst weer naar de ervaring van Hamilton, maar hij weet ook dat Leclerc over een aantal speciale talenten beschikt. Hill is er nogal duidelijk over in zijn analyse van de aanstaande strijd: "Op zaterdag is Leclerc in het voordeel en kan hij vertrouwen op zijn pure snelheid, maar op zondagen maakt Hamilton echt het verschil."