Leclerc voelt geen extra spanning voor thuisrace

Charles Leclerc gaat vandaag op jacht naar de zege in zijn thuisland Monaco. Hij start de race vanaf de pole position, maar dat bracht hem in het verleden niet de gewenste successen. Leclerc laat in ieder geval weten dat hij geen extra spanning voelt voor de race.

Het lijkt wel alsof er een vloek rust op Leclerc zodra hij het asfalt in Monaco betreedt. In verleden pakte hij hier vaker de pole position, maar gooiden crashes, problemen en mislukte strategieën roet in het eten. Vandaag moet de dag worden waarop het hem eindelijk gaat lukken om de race op zijn naam te schrijven. Het is goed voorstelbaar dat het een spannende dag gaat worden voor Leclerc, maar dat ziet hij zelf anders.

Na afloop van de kwalificatie was hij namelijk enorm relaxed. De Ferrari-coureur leeft met een goed gevoel toe naar de race, en hij liet op de persconferentie weten dat hij geen extra spanning voelt: "Nee, helemaal niet. Ik denk dat het spannendste moment van het seizoen de kwalificatie in Monaco is. Het is niet zo dat je hier in de race wat relaxter bent, maar je bent wel wat kalmer wat je moet je in de race vooral focussen op de start en de pitstops. Maar goed, de kwalificatie is hier een groot deel van het werk. Het klopt dat we hier in het verleden niet de gewenste successen hadden, maar daar denk ik niet meer aan."