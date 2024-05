Perez en Leclerc naar de stewards na training-incident

Sergio Perez kende geen sterke vrijdag in Imola. De Mexicaan worstelde net als zijn teamgenoot Max Verstappen met de auto. Na de eerste training kreeg hij al een boete, en ook na afloop van de tweede vrije training moet hij zich melden bij de stewards voor een incident met Charles Leclerc.

Leclerc en Perez hadden het met elkaar aan de stok in de slotfase van de tweede vrije training. De twee waren bezig met een soort duel, en dat was vooral in het nadeel van Leclerc. De stewards bekeken het moment en ze hebben besloten om beide coureurs bij zich te roepen. Volgens hen heeft Perez mogelijk zijn Monegaskische Ferrari-collega geblokkeerd. Dat kan dus betekenen dat Perez zijn dag moet afsluiten met nog een straf.