Ferrari-coureurs kiezen voor blauwe Miami-helmen

Het team van Ferrari pakt flink uit voor de Grand Prix van Miami van aankomend weekend. Het team eert hun Amerikaanse geschiedenis met een blauw thema. Ze zullen de livery gaan aanpassen, ze hebben blauwe teamkleding gepresenteerd en nu zijn ook de helmontwerpen van Carlos Sainz en Charles Leclerc naar buitengekomen.

De helmdesigns kwamen naar buiten via de fanshop van Ferrari, waar ze te zien waren in de speciale Miami-collectie. De helm van Leclerc is lichtblauw van kleur en is voorzien van de Monegaskische vlag. De helm van Sainz is donkerblauw en is voorzien van een aantal rode vlakken. Op de voorzijde van de helmen is het logo van Ferrari te zien in een iets andere variant dan normaal gesproken het geval is.