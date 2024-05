Leclerc hoopvol: "Hopelijk kunnen we Max onder druk zetten"

Charles Leclerc noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Miami. De Monegaskische Ferrari-coureur deed zijn best, maar de pole position was te hoog gegrepen. Leclerc stelt dat hij vol op de limiet reed op het bloedhete circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Leclerc liet in de sprintrace en de sprintkwalificatie zien dat hij goed in vorm is. De Monegask noteerde in beide sessies de tweede tijd, en hij herhaalde dat kunststukje in de gewone kwalificatie. Leclerc probeerde het in zijn tweede run, maar hij wist zichzelf niet te verbeteren in de drie sectoren. Hij was zeker niet de enige, want ook Carlos Sainz, Verstappen en de Mercedessen wisten zich niet te verbeteren.

Leclerc reageerde na afloop redelijk positief op zijn dag. De Monegask voelde zich goed en sprak zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Het voelde alsof we enorm op de limiet zaten. Het was heel erg close totdat we in Q3 voor de laatste tienden gingen pushen, en we de banden verloren in sector twee en drie. Ze werden een beetje warm. Daar verloren we vandaag een beetje tijd. Maar de race van morgen is lang, vanochtend in de sprint lieten we een goede pace zien, dus ik hoop dat we Max meer onder druk kunnen zetten."