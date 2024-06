Leclerc werkt aan zichzelf: "Schaadde mijn zelfvertrouwen"

Charles Leclerc is bezig met een goede fase in het seizoen. De Monegask won anderhalve week geleden zijn thuisrace, en hij voelt zich zeer goed. Leclerc is altijd heel erg streng voor zichzelf, maar toen hij jong was ging hij daar allesbehalve goed mee om.

Leclerc heeft in de afgelopen jaren veel hoogtepunten en veel dieptepunten gekend. De Monegask wist races te winnen, maar hij had ook enorm veel pech. Vooral in 2022 ging het alle kanten op, hij won races en hij kampte met enorme teleurstellingen. Hij moest zijn emoties goed onder controle houden, en daar lijkt hij nu volledig in te zijn geslaagd. Hij heeft veel zelfvertrouwen en dit jaar komt hij vaak goed voor de dag.

Streng

In de loop der jaren heeft Leclerc geleerd hoe hij zijn emoties en zijn verwachtingen onder controle kan houden. De Ferrari-coureur legt het uit in de On Purpose Podcast van Jay Shetty: "Ik was extreem streng voor mezelf, maar ik denk dat dat nu een kracht is, omdat ik super eerlijk ben tegen mezelf. Ik ben niet graag aardig voor mezelf als ik een fout maak. Ik ben heel hard en ik ben heel eerlijk tegen mezelf. Tegelijkertijd denk ik dat de reactie daarop heel belangrijk is. De manier waarop je reageert op fouten die je in de auto hebt gemaakt, is tegelijk een kans waarop je een fout kunt omzetten in iets positiefs door ervan te leren."

Zelfvertrouwen

Leclerc vond dat hij dit soort situaties verkeerd aanpakte toen hij nog jong was. Hij is daar heel eerlijk over, en hij weet wat hij beter heeft gedaan: "Toen ik jonger was had ik gewoon niet de juiste reactie. Ik haalde mezelf zo naar beneden dat het me zelfvertrouwen schaadde. Nu is het heel anders. Ik weet dat ik op een bepaald niveau terecht ben gekomen, omdat ik hard heb gewerkt. Maar er is natuurlijk ook een deel talent als je jong bent."