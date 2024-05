Ferrari haalt opgelucht adem: "Dat zou ondraaglijk zijn geweest"

Charles Leclerc won afgelopen weekend zijn thuisrace in Monaco. In de afgelopen jaren ging het elke keer net mis, maar nu vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. De vreugde was enorm, en volgens Marc Gene zou het ondraaglijk zijn geweest als het weer mis was gegaan.

Leclerc heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomde van een zege in Monaco. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam er al een paar keer dicht bij, maar problemen, crashes en mislukte strategieën gooiden roet in het eten. Afgelopen weekend hield Leclerc het hoofd koel, en wist hij eindelijk te winnen in Monaco. Na afloop reageerde hij emotioneel en ontving hij veel complimenten.

Bij Ferrari zijn ze heel erg blij voor Leclerc. Men is trots, en dat geldt ook voor Marc Gene. De Spaanse oud-coureur is nog altijd verbonden aan Ferrari en hij spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Ik kan je wel zeggen dat er zoveel gewicht van zijn schouders is gevallen. Ik kon me niet voorstellen om volgend jaar naar Monaco te gaan en dat er zondag iets was gebeurd, dat zou ondraaglijk zijn geweest. Ik ben echt zo blij voor hem en ik kijk naar het kampioenschap, al zegt Vasseur dat we dat niet moeten doen. Dat is echter onvermijdelijk. Kijkend naar het kampioenschap is de achterstand niets. We zullen zien wat er nu gaat gebeuren."