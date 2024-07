Leclerc in zak en as: "Erger dan een nachtmerrie"

De Britse Grand Prix kende meerdere verliezers. Een van de grootste teleurstellingen van de race was Charles Leclerc. Hij kon weer geen potten breken en de teleurstelling was enorm. Na afloop zat hij dan ook diep in de put.

Leclerc kende op zaterdag al een tegenvallende kwalificatie. Hij viel af in Q2, en hij zocht naar antwoorden. De Monegaskische Ferrari-coureur moest zich in de race gaan herpakken, maar dat lukte hem helemaal niet. Hij werd slechts veertiende op een rondje achterstand. De teleurstelling was groot.

Na afloop van de race was het dan ook duidelijk merkbaar dat Leclerc er doorheen zat. Hij liet zijn emoties spreken tegenover de internationale media: "Het is vanzelfsprekend heel erg moeilijk en dat hoef ik ook helemaal niet uit te leggen. Maar nu is het al vier races lang echt erger dan een nachtmerrie. Hopelijk kunnen we snel terug gaan slaan, ik wil nu gewoon teruggaan naar het team. We moeten analyseren waarom we deze beslissingen nemen aan mijn kant van het team en waarom we tijdens de race aan de verkeerde kant zaten."