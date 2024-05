Leclerc wil alleen maar winnen: "Ik word niet vrolijk van podiumplaats"

Veel coureurs rijden dit weekend in hun woonplaats, maar alleen voor Charles Leclerc is de Grand Prix van Monaco een echte thuisrace. De Monegaskische Ferrari-coureur aast op een zege, en hij stelt dat een podiumplaats niet per se iets is waar hij heel erg blij van wordt.

Leclerc is aardig aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij stond al meerdere keren op het podium, maar hij wist nog geen race te winnen. De Monegask weet echter wel dat Ferrari mee doet om de topklasseringen. Samen met Red Bull Racing en McLaren vormen ze de kopgroep, al lijken de andere teams wel iets sneller te zijn dan Ferrari. Dat neemt echter niet weg dat er zeker kansen liggen voor Leclerc in zijn thuisrace.

Podiumplaats

Alle ogen zijn dit weekend gericht op Leclerc. Hij blijft echter heel erg kalm onder de druk, en hij barst van de ambities. Tijdens de persconferentie op de donderdag krijgt hij de vraag wat een podiumplaats in zijn thuisland voor hem zou betekenen: "Niet veel. Ik bedoel, ik word niet vrolijk van een tweede of derde plaats. De overwinning moet altijd ons doel zijn. We hebben in de afgelopen races gezien dat Red Bull, McLaren en wijzelf heel dicht bij elkaar liggen in de kwalificaties. We weten ook allemaal hoe belangrijk de kwalificatie hier is. Dus we moeten alles goed voor elkaar krijgen. Als we de pole pakken, dan geeft dat ons een goede kans om voor de zege te gaan."

Vreemd

Leclerc weet dat er veel kan gebeuren in Monaco. In het verleden stond hij al vaker op de pole position in zijn thuisland, maar dat leverde hem geen geweldige resultaten op. Ook nu wil hij zichzelf niet aanwijzen als de favoriet: "Ik heb het gevoel dat je in Monaco altijd vanaf nul begint. Ik denk niet dat het veel verschillend zal zijn vergeleken met wat we in de vorige races hebben gezien. Maar er kunnen nog altijd verrassingen zijn. Dat zagen we in 2021, toen we echt nergens waren, maar onze auto het wel heel erg goed deed in Monaco. Na vrijdag weten we waar we staan vergeleken met de rest. Maar ik zou het vreemd vinden als we niet mee kunnen doen om de pole."