Marko baalt en wijst Leclerc aan als grote favoriet

Het team van Red Bull Racing kende geen sterke vrijdag in de straten van Monaco. De Oostenrijkse renstal had het moeilijk, en Max Verstappen kon zijn frustratie amper verbergen. Helmut Marko denkt dat zijn team het tweede team is, en dat Charles Leclerc de grote favoriet is.

Red Bull heeft een aantal lastige weken achter de rug. In Miami en Imola werd al duidelijk dat de verschillen kleiner waren geworden, en in Monaco werden ze vandaag overlopen door de concurrentie. McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes zagen er sterk uit in de eerste twee vrije trainingen. Max Verstappen noteerde slechts de elfde tijd in de eerste training, waarna hij de schade slechts gedeeltelijk wist te herstellen met de vierde tijd in de tweede vrije training.

Leclerc

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop van de tweede vrije training ook niet bepaald positief. De Oostenrijker sprak zich uit bij Motorsport.com: "Mijn conclusie van de dag is dat we een stap hebben gezet na de eerste vrije training. We hebben nog niet de meest agressieve motorstanden gebruikt. Ik denk dat we het tweede team zijn achter de Ferrari van Leclerc. Hij is voor mij de grote favoriet, hij was iedere ronde vooraan te vinden met zo'n drie tot vijf tienden voorsprong."

Kangoeroe

Volgens Marko ligt de achterstand van Verstappen zowel aan de motorstanden als de handling van de auto. De Oostenrijker herhaalt daarna ook Verstappens kangoeroe-uitspraken: "Het belangrijkste is dat we een manier vinden waarop de auto niet meer zo aan het springen is, zonder dat we aerodynamische dingen gaan verliezen. Met een volle tank sprong Max al iets minder, dus hopelijk geeft ons dat een goede richting om in te werken voor morgen."