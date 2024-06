Vasseur verwacht geen problemen met Leclerc en Hamilton

Het team van Ferrari heeft volgend jaar met Charles Leclerc en Lewis Hamilton twee stercoureurs onder contract staan. Het belooft een groot spektakel te worden, maar het kan ook de verkeerde kant op gaan. Frédéric Vasseur maakt zich daar echter geen zorgen over.

Hamilton maakt dit jaar nog het seizoen af voor het team van Mercedes, maar daarna stapt hij definitief over naar Ferrari. Hij wordt daar de vervanger van Carlos Sainz, die nu al de strijd met Charles Leclerc aangaat. Sainz en Leclerc zijn aan elkaar gewaagd, maar hun strijd is nog niet verkeerd afgelopen. Kenners vragen zich af hoe het straks zal gaan tussen Hamilton en Leclerc, want beide heren gaan duels graag aan.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich niet zoveel zorgen over een interne strijd in 2025. Volgens de Franse teambaas is het geen probleem, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik denk niet dat het een probleem is, want je kan er op meerdere manieren van profiteren als team. We pakken waarschijnlijk meer punten met twee coureurs dan met anderhalve coureur. Vanuit het performance-oogpunt is het een positieve move. Het resultaat in Monaco komt ook voort uit een samenwerking tussen Carlos en Charles, ze pushen elkaar echt."