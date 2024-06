Leclerc haalt veel motivatie uit komst Hamilton

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn vanaf volgend jaar teamgenoten bij Ferrari. Leclerc kan niet wachten om het op te nemen tegen Hamilton. De Monegaskische Ferrari-coureur stelt dat het hem motiveert om te laten zien wat hij in huis heeft tegenover een zevenvoudig wereldkampioen.

Ferrari kondigde begin dit jaar aan dat ze Hamilton hebben gecontracteerd voor de komende jaren. De Brit verlaat na dit seizoen het warme nest van Mercedes, en bij Ferrari gaat hij zijn jeugddroom in vervulling brengen. Hij wordt daar de vervanger van Carlos Sainz, die dit jaar over het algemeen best wel goed presteert. Toch maakt hij eind dit jaar plaats voor Hamilton, en dat zorgt voor een nieuwe strijd voor Leclerc.

Motivatie

De Monegask heeft heel erg veel zin in 2025. Hij wil dan echt de interne strijd aangaan. Leclerc toont zich strijdlustig in een interview met het Britse Sky Sports: "Lewis is de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Voor mij is het een enorme kans om in dezelfde auto te rijden als Lewis en van de beste ooit te leren, maar het zorgt ook voor een enorme motivatie op te laten zien tot wat ik in staat ben."

Relatie

Leclerc verwacht dat het een eerlijke strijd gaat worden. Hij kan het heel erg goed vinden met de Brit, en daar doet hij niet geheimzinnig over: "Ik heb heel erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. We hebben ook nog eens een goede relatie. Ik heb veel respect voor Lewis en alles wat hij heeft bereikt. Het wordt zeker een groot moment in mijn loopbaan als ik tegen Lewis gaat strijden, we gaan er natuurlijk samen alles aan doen om Ferrari terug naar de top te brengen. Het wordt geweldig om te zien waar ik sta vergeleken met Lewis."