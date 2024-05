Button verwacht geen problemen tussen Hamilton en Leclerc

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Na dit jaar stapt hij over naar Ferrari, en daar wordt hij de teamgenoot van Charles Leclerc. Jenson Button kijkt uit naar die samenwerking en hij verwacht niet dat dit voor problemen gaan zorgen.

Na elf jaar gaat Lewis Hamilton het warme nest van Mercedes verlaten. Bij de Duitse renstal was hij eigenlijk altijd de kopman, ook in zijn duels met Nico Rosberg kwam hij vaak als winnaar bovendrijven. Rosberg wist Hamilton in 2016 te verslaan in het titelduel, maar de Duitser stopte daarna met racen. Valtteri Bottas en George Russell konden daarna Hamilton niet naar huis rijden.

Ontspannen

Bij Ferrari wordt Hamilton de teamgenoot van de hoog aangeschreven Charles Leclerc. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button laat in de podcast van Sky Sports F1 weten dat hij geen problemen verwacht: "Als het de Lewis van zeven of acht jaar geleden zou zijn, dan zou het een lastige relatie worden. Maar nu lijkt hij gewoon zo ontspannen, dus nee, ik denk niet dat ze problemen zullen hebben als teamgenoten. Niet meer dan Carlos Sainz en Charles nu hebben."

Rosberg

Button stelt dat Leclerc wel in staat kan zijn om het Hamilton heel erg moeilijk te maken. De Monegask heeft volgens Button een klein voordeel: "Het positieve voor Charles is dat hij het team kent en dat hij Italiaans spreekt. Als hij het zou willen, dan kan hij het heel lastig maken voor Lewis, het team en de sfeer. Je kunt zeggen dat dit niet sportief is, maar dat hoort gewoon bij racen. Nico Rosberg zal je dat ook vertellen. Het gaat erom dat je de mensen van het team achter je krijgt. Dat geeft je kracht en het haalt juist wat kracht weg bij je teamgenoot. Maar Lewis zit hier al lang genoeg om de situatie te begrijpen, en ik kijk uit naar dit gevecht."