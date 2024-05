Leclerc reed huilend naar de zege: "Lastig om iets te zien bij de tunnel"

Charles Leclerc leefde afgelopen weekend zijn droom. Hij won zijn thuisrace in Monaco en dat zorgde voor een emotionele explosie van vreugde. Leclerc kon zijn tranen nauwelijks bedwingen, en hij liet na afloop weten dat hij zelfs tijdens de race enorm emotioneel was.

Leclerc is geboren en getogen in Monaco. Veel coureurs zijn woonachtig in het ministaatje, maar Leclerc is een echte Monegask. Hij kent de straten als zijn broekzak, en de baan ligt haast letterlijk in zijn achtertuin. Leclerc werkte samen met zijn vader toe naar het bereiken van zijn droom. Zijn vader overleed een aantal jaar geleden, en daarom was het een emotioneel weekend voor de Ferrari-coureur.

Tunnel

Leclerc droeg zijn zege na afloop op aan zijn vader. Hij dacht veel aan hem tijdens de race, en tijdens de persconferentie legde Leclerc uit hoe emotioneel hij was: "Ik denk dat het voor mij de laatste tien rondjes het moeilijkst was om mijn emoties onder controle te houden. Dat was toen meer het geval dan op het podium. Twee rondjes voor het einde realiseerde ik me dat ik het lastig vond om iets te zien bij het uitkomen van de tunnel, dat kwam door de tranen in mijn ogen. Ik zei tegen mezelf 'Fuck, Charles, dit kan je niet doen. Je hebt nog twee rondjes!'"

Gewoon een zege

Leclerc had het er moeilijk mee om die emoties onder controle te houden. De Monegask blijft echter wel realistisch, hij weet dat het seizoen nog jong is, en dat er nog een heleboel kan gaan gebeuren: "Het is maar een zege. Het seizoen is nog heel erg lang. Je pakt er maar 25 punten mee, net als met elke andere zege. Emotioneel gezien betekent dit heel erg veel voor me. Het feit dat we hier al twee keer eerder op pole stonden, en we toen vanwege uiteenlopende redenen niet wisten te winnen, maakt dit alleen maar specialer."