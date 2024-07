Leclerc: "Ik heb mijzelf opgeofferd voor de toekomst van het team"

Charles Leclerc heeft toegegeven dat hij de prijs heeft betaald voor de experimenten die Ferrari heeft uitgevoerd tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, toen hij door het ijs zakte en niet door Q2 heen kwam.

Ferrari koos ervoor om onderdelen te verdelen tussen de coureurs in de eerste twee vrije trainingen in een poging om het stuiterprobleem te begrijpen dat de laatste tijd hun snelheid beïnvloed. De tijd van Sainz in de SF-24 zonder de updates voor Barcelona, zorgde ervoor dat Leclerc ook terugkeerde naar het oudere pakket, maar de laatste training werd verreden op een vochtig circuit.

Opoffering

Dat zette Leclerc op achterstand en hij kwalificeerde zich op de 11e plaats. Verbeteringen van andere coureurs zorgden ervoor dat hij zijn tweede Q2-uitschakeling in vier races moest doorstaan. De Monegask klaagt echter niet over Ferrari's beslissing en benadrukt dat het opofferen van zijn eigen weekend gunstig is voor de verbetering van het team op de lange termijn.

"We hebben het momenteel gewoon erg moeilijk. Ik had het gevoel dat we gisteren veel geleerd hebben voor het team door de auto's te splitsen. Dat heeft ook te maken met het feit dat je je weekend niet echt optimaliseert en je alleen focust op prestaties", zo stelde Leclerc na de kwalificatie.

"Natuurlijk verloren we vandaag Q3 met een tiende en het was de eerste keer dat ik met deze configuratie op het droge reed nadat we de derde training in de regen hadden gereden. Al met al hebben we dus moeite om het weekend te optimaliseren. Maar ik denk dat het ons op de lange termijn zal helpen, wat we gisteren hebben gedaan. Maar ik heb het gevoel dat we er vandaag een beetje de prijs voor betalen."