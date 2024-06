Vasseur na dreun in kwalificatie: ''Iedereen is nogal gefrustreerd''

Ferrari kende een rampzalige zaterdag in Montreal. Beide coureurs, Carlos Sainz en Charles Leclerc, behaalden beiden niet Q3. De sfeer binnen de Scuderia is hierdoor niet opperbest. ''Iedereen in het team is nogal gefrustreerd over het verloop van de kwalificatie van vandaag'', begon teambaas Fred Vasseur op de Ferrari-website. ''Zaterdag en in VT3 missen we overal een beetje snelheid, ook al leek het zaterdag alsof we redelijk goed gingen en was het tempo goed over een lange run, zowel in natte als droge omstandigheden.''



De concurrentie in de kwalificatie was moordend, waarbij elke duizendsten het verschil kon zijn in succes of een tranendal. Leclerc en Sainz misten op een haar na Q3 en Vasseur verklaart de mogelijke oorzaak. ''Ik denk dat iedereen een beetje worstelde met de banden, tot het punt dat zelfs Russells polepositie werd behaald op een geschrobde set, maar wij hadden meer moeite dan anderen en we waren niet in staat alles op een rijtje te krijgen om de banden op het juiste moment te wisselen.''

Gedane zaken nemen geen keer en de teamchef van Ferrari probeert positief te blijven voor de Grand Prix van vanavond. ''We moeten de moed erin houden en niet vergeten dat de punten zondag worden uitgedeeld. Wat de race betreft, zullen we moeten afwachten wat het weer in petto heeft, want het is de grote onbekende. Ik herinner me dat we hier vorig jaar ook van ver terug zijn begonnen en erin zijn geslaagd om posities goed te maken'', sloot Vasseur hoopvol af.